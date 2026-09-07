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Тафсир: Al-Qamar 54:26
Al-Qamar
26
54:26
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
سَيَعْلَمُونَ غَدًۭا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٦
سَيَعۡلَمُونَ
ﳔ
غَدٗا
ﳕ
مَّنِ
ﳖ
ٱلۡكَذَّابُ
ﳗ
ٱلۡأَشِرُ
ﳘ
٢٦
ﳙ
Завтра они узнают, кто является надменным лжецом!
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (٢٦)
] خوای گەورە ئەفەرمووێ: سبەینێ، واتە: بەم نزیكانە كە سزایان بۆ دێت ئەو كاتە ئەزانن كێ زۆر درۆزن و خۆبەگەورەزان و لووتبەرزە.