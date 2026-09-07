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Тафсир: Al-Qamar 54:26
Al-Qamar
26
54:26
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
سَيَعْلَمُونَ غَدًۭا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٦
سَيَعۡلَمُونَ
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غَدٗا
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مَّنِ
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ٱلۡكَذَّابُ
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ٱلۡأَشِرُ
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٢٦
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Завтра они узнают, кто является надменным лжецом!
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi wataona wakati wa adhabu kuwateremkia hapa duniani na huko Akhera, ni nani mrongo mwenye kiburi?