Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Qamar 54:25
Al-Qamar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ﳊ
ٱلذِّكۡرُ
ﳋ
عَلَيۡهِ
ﳌ
مِنۢ
ﳍ
بَيۡنِنَا
ﳎ
بَلۡ
ﳏ
هُوَ
ﳐ
كَذَّابٌ
ﳑ
أَشِرٞ
ﳒ
٢٥
ﳓ
Неужели среди всех нас напоминание ниспослано только ему одному? О нет! Он - надменный лжец».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 54:25 до 54:26
أأُنزل عليه الوحي وخُصَّ بالنبوة مِن بيننا، وهو واحد منا؟ بل هو كثير الكذب والتجبر. سَيَرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة مَنِ الكذاب المتجبر؟