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Тафсир: Al-Qamar 54:25
Al-Qamar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ﳊ
ٱلذِّكۡرُ
ﳋ
عَلَيۡهِ
ﳌ
مِنۢ
ﳍ
بَيۡنِنَا
ﳎ
بَلۡ
ﳏ
هُوَ
ﳐ
كَذَّابٌ
ﳑ
أَشِرٞ
ﳒ
٢٥
ﳓ
Неужели среди всех нас напоминание ниспослано только ему одному? О нет! Он - надменный лжец».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَءُلۡقِیَ﴾ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيل الثَّانِيَة وَإِدْخَال أَلِف بَيْنهمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكه ﴿ٱلذِّكۡرُ﴾ الْوَحْي ﴿عَلَیۡهِ مِنۢ بَیۡنِنَا﴾ أَيْ لَمْ يُوحَ إلَيْهِ ﴿بَلۡ هُوَ كَذَّابٌ﴾ فِي قَوْله إنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِ ما ذكر ﴿أَشِرࣱ ٢٥﴾ متكبر بطر