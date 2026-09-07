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Тафсир: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
ﲿ
أَبَشَرٗا
ﳀ
مِّنَّا
ﳁ
وَٰحِدٗا
ﳂ
نَّتَّبِعُهُۥٓ
ﳃ
إِنَّآ
ﳄ
إِذٗا
ﳅ
لَّفِي
ﳆ
ضَلَٰلٖ
ﳇ
وَسُعُرٍ
ﳈ
٢٤
ﳉ
Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать (или отдалимся от истины).
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
wakasema, «Je tumfuate binadamu mmoja miongoni mwetu na hali sisi ni wengi na yeye ni mmoja? Tukifanya hivyo tutakuwa mbali na usawa na tutakuwa ni wenye wazimu.