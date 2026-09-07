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Тафсир: Al-Qamar 54:23
Al-Qamar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ﲻ
ثَمُودُ
ﲼ
بِٱلنُّذُرِ
ﲽ
٢٣
ﲾ
Самудяне сочли ложью предостережения.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Walizikanusha watu wa kabila la Thamūd, nao ni watu wa Ṣāliḥ, alama ambazo walionywa nazo,