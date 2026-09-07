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Тафсир: Al-Qamar 54:22
Al-Qamar
22
54:22
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٢٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٢٢
وَلَقَدۡ
ﲳ
يَسَّرۡنَا
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ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲵ
لِلذِّكۡرِ
ﲶ
فَهَلۡ
ﲷ
مِن
ﲸ
مُّدَّكِرٖ
ﲹ
٢٢
ﲺ
Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika tumeyasahilisha matamko ya Qur’ani, ili isomwe na ihifadhiwe, na tumeyasahilisha maana yake, ili ieleweke na izingatiwe kwa anayetaka kuwaaidhika na kuzingatia. Je kuna yoyote mwenye kuwaidhika nayo? Hapa pana kuhimiza kusoma Qur’ani kwa wingi, kujifunza na kufundisha.