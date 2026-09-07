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Тафсир: Al-Qamar 54:21
Al-Qamar
21
54:21
فكيف كان عذابي ونذر ٢١
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٢١
فَكَيۡفَ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
عَذَابِي
ﲰ
وَنُذُرِ
ﲱ
٢١
ﲲ
Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ }
كان
[والله]
العذاب الأليم، والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة،