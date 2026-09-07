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Тафсир: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ﲧ
ٱلنَّاسَ
ﲨ
كَأَنَّهُمۡ
ﲩ
أَعۡجَازُ
ﲪ
نَخۡلٖ
ﲫ
مُّنقَعِرٖ
ﲬ
٢٠
ﲭ
Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных финиковых пальм.
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Tafseer Jalalayn
﴿تَنزِعُ ٱلنَّاسَ﴾ تَقْلَعُهُمْ مِنْ حُفَر الْأَرْض الْمُنْدَسِّينَ فيها وتصرعهم على رؤوسهم فَتَدُقّ رِقَابهمْ فَتُبَيِّن الرَّأْس عَنْ الْجَسَد ﴿كَأَنَّهُمۡ﴾ وَحَالهمْ مَا ذُكِرَ ﴿أَعۡجَازُ﴾ أُصُول ﴿نَخۡلࣲ مُّنقَعِرࣲ ٢٠﴾ مُنْقَطِع سَاقِط عَلَى الْأَرْض وَشُبِّهُوا بِالنَّخْلِ لِطُولِهِمْ وَذُكِّرَ هُنَا وَأُنِّثَ فِي الْحَاقَّة {نَخۡلٍ خَاوِیَةࣲ} مراعاة للفواصل في الموضعين