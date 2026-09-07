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Тафсир: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ﲧ
ٱلنَّاسَ
ﲨ
كَأَنَّهُمۡ
ﲩ
أَعۡجَازُ
ﲪ
نَخۡلٖ
ﲫ
مُّنقَعِرٖ
ﲬ
٢٠
ﲭ
Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных финиковых пальм.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ تَنْزِعُ النَّاسَ }
من شدتها، فترفعهم إلى جو السماء، ثم تدفعهم بالأرض فتهلكهم، فيصبحون
{ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ }
أي: كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي أصابته الريح فسقط على الأرض، فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره