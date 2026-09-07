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Тафсир: Al-Qamar 54:2
Al-Qamar
2
54:2
وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢
وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةًۭ يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌۭ مُّسْتَمِرٌّۭ ٢
وَإِن
ﲣ
يَرَوۡاْ
ﲤ
ءَايَةٗ
ﲥ
يُعۡرِضُواْ
ﲦ
وَيَقُولُواْ
ﲧ
سِحۡرٞ
ﲨ
مُّسۡتَمِرّٞ
ﲩ
٢
ﲪ
Когда они видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Это - преходящее (или крепкое; или лживое) колдовство!».
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