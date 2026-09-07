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Тафсир: Al-Qamar 54:19
Al-Qamar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
ﲝ
أَرۡسَلۡنَا
ﲞ
عَلَيۡهِمۡ
ﲟ
رِيحٗا
ﲠ
صَرۡصَرٗا
ﲡ
فِي
ﲢ
يَوۡمِ
ﲣ
نَحۡسٖ
ﲤ
مُّسۡتَمِرّٖ
ﲥ
١٩
ﲦ
Мы наслали на них морозный (или завывающий) ветер в день, злосчастье которого продолжалось.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٨)
] قەومی عادیش پێغەمبەرەكەیان بەدرۆیان زانی كە هود صلى الله علیه وسلم بوو، وە بزانە سزاو ئاگاداركردنەوەی من چۆن بوو، وە چەند سەخت بوو بۆیان.