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Тафсир: Al-Qamar 54:19
Al-Qamar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
ﲝ
أَرۡسَلۡنَا
ﲞ
عَلَيۡهِمۡ
ﲟ
رِيحٗا
ﲠ
صَرۡصَرٗا
ﲡ
فِي
ﲢ
يَوۡمِ
ﲣ
نَحۡسٖ
ﲤ
مُّسۡتَمِرّٖ
ﲥ
١٩
ﲦ
Мы наслали на них морозный (или завывающий) ветер в день, злосчастье которого продолжалось.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 54:19 до 54:20
إنَّا أرسلنا عليهم ريحًا شديدة البرد، في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك، تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم، ويفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله.