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Тафсир: Al-Qamar 54:18
Al-Qamar
18
54:18
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
كَذَّبَتْ عَادٌۭ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٨
كَذَّبَتۡ
ﲖ
عَادٞ
ﲗ
فَكَيۡفَ
ﲘ
كَانَ
ﲙ
عَذَابِي
ﲚ
وَنُذُرِ
ﲛ
١٨
ﲜ
Адиты сочли лжецами посланников. Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আ’দ সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!