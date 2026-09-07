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Тафсир: Al-Qamar 54:17
Al-Qamar
17
54:17
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ١٧
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٧
وَلَقَدۡ
ﲎ
يَسَّرۡنَا
ﲏ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲐ
لِلذِّكۡرِ
ﲑ
فَهَلۡ
ﲒ
مِن
ﲓ
مُّدَّكِرٖ
ﲔ
١٧
ﲕ
Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?
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