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Тафсир: Al-Qamar 54:16
Al-Qamar
16
54:16
فكيف كان عذابي ونذر ١٦
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٦
فَكَيۡفَ
ﲉ
كَانَ
ﲊ
عَذَابِي
ﲋ
وَنُذُرِ
ﲌ
١٦
ﲍ
Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦)
] وە بزانە سزاو ئاگاداركردنەوەی من چۆنەو چەند سەخت و قورسە بۆ كافران.