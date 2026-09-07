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Тафсир: Al-Qamar 54:15
Al-Qamar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
ﲂ
تَّرَكۡنَٰهَآ
ﲃ
ءَايَةٗ
ﲄ
فَهَلۡ
ﲅ
مِن
ﲆ
مُّدَّكِرٖ
ﲇ
١٥
ﲈ
Мы оставили его (корабль или рассказ о Нухе) в качестве знамения. Но есть ли среди вас вспоминающие?
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 54:15 до 54:16
ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عبرة ودليلا على قدرتنا لمن بعد نوح؛ ليعتبروا ويتعظوا بما حلَّ بهذه الأمة التي كفرت بربها، فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي، ولم يتعظ بما جاءت به؟ إنه كان عظيمًا مؤلمًا.