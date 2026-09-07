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Тафсир: Al-Qamar 54:14
Al-Qamar
14
54:14
تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ١٤
تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءًۭ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١٤
تَجۡرِي
ﱻ
بِأَعۡيُنِنَا
ﱼ
جَزَآءٗ
ﱽ
لِّمَن
ﱾ
كَانَ
ﱿ
كُفِرَ
ﲀ
١٤
ﲁ
Ковчег поплыл у Нас на Глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали (или тем, которые не уверовали).
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤)
] وە كەشتییەكە لەبەر چاوی ئێمەو بە فەرمان و پاراستنی ئێمە ئەڕۆی ئەمە وەكو سزایەك بۆ ئەو كەسانەی كە كوفریان كرد بە پێغەمبەرەكەی خوا صلى الله علیه وسلم ، یان وەكو پاداشتێك بۆ نوح صلى الله علیه وسلم .