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Тафсир: Al-Qamar 54:13
Al-Qamar
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلۡنَٰهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
ذَاتِ
ﱷ
أَلۡوَٰحٖ
ﱸ
وَدُسُرٖ
ﱹ
١٣
ﱺ
Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 54:13 до 54:14
وحملنا نوحًا ومَن معه على سفينة ذات ألواح ومسامير شُدَّت بها، تجري بمرأى منا وحفظ، وأغرقنا المكذبين؛ جزاء لهم على كفرهم وانتصارًا لنوح عليه السلام. وفي هذا دليل على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، كما يليق به.