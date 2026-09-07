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Тафсир: Al-Qamar 54:11
Al-Qamar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحۡنَآ
ﱥ
أَبۡوَٰبَ
ﱦ
ٱلسَّمَآءِ
ﱧ
بِمَآءٖ
ﱨ
مُّنۡهَمِرٖ
ﱩ
١١
ﱪ
Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода,
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Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
فأجاب الله سؤاله، وانتصر له من قومه،
قال تعالى:
{ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ }
أي: كثير جدا متتابع