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Тафсир: Al-Qamar 54:10
Al-Qamar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
ﱟ
رَبَّهُۥٓ
ﱠ
أَنِّي
ﱡ
مَغۡلُوبٞ
ﱢ
فَٱنتَصِرۡ
ﱣ
١٠
ﱤ
Тогда он воззвал к своему Господу: «Меня одолели. Помоги же мне!».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَدَعَا رَبَّهُۥۤ أَنِّی﴾ بالفتح أي بأني ﴿مَغۡلُوبࣱ فَٱنتَصِرۡ ١٠﴾