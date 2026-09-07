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Тафсир: Al-Qamar 54:1
Al-Qamar
1
54:1
اقتربت الساعة وانشق القمر ١
ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١
ٱقۡتَرَبَتِ
ﲞ
ٱلسَّاعَةُ
ﲟ
وَٱنشَقَّ
ﲠ
ٱلۡقَمَرُ
ﲡ
١
ﲢ
Приблизился Час, и раскололся месяц.
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