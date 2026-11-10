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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 73
Maryam
73
19:73
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ٧٣
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌۭ مَّقَامًۭا وَأَحْسَنُ نَدِيًّۭا ٧٣
وَإِذَا
ﲔ
تُتۡلَىٰ
ﲕ
عَلَيۡهِمۡ
ﲖ
ءَايَٰتُنَا
ﲗ
بَيِّنَٰتٖ
ﲘ
قَالَ
ﲙ
ٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لِلَّذِينَ
ﲜ
ءَامَنُوٓاْ
ﲝ
أَيُّ
ﲞ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
ﲟ
خَيۡرٞ
ﲠ
مَّقَامٗا
ﲡ
وَأَحۡسَنُ
ﲢ
نَدِيّٗا
ﲣ
٧٣
ﲤ
Когда им читают Наши ясные аяты, неверующие говорят верующим: «Какая из двух групп занимает более высокое положение и более достойное место?».
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