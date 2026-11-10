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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 72
Maryam
72
19:72
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ٧٢
ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّۭا ٧٢
ثُمَّ
ﲋ
نُنَجِّي
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
ٱتَّقَواْ
ﲎ
وَّنَذَرُ
ﲏ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲐ
فِيهَا
ﲑ
جِثِيّٗا
ﲒ
٧٢
ﲓ
Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях.
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