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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 66
Maryam
66
19:66
ويقول الانسان ااذا ما مت لسوف اخرج حيا ٦٦
وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ٦٦
وَيَقُولُ
ﱏ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱐ
أَءِذَا
ﱑ
مَا
ﱒ
مِتُّ
ﱓ
لَسَوۡفَ
ﱔ
أُخۡرَجُ
ﱕ
حَيًّا
ﱖ
٦٦
ﱗ
Человек говорит: «Неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым?».
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