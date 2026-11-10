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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 65
Maryam
65
19:65
رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ٦٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَـٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّۭا ٦٥
رَّبُّ
ﱁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱂ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱃ
وَمَا
ﱄ
بَيۡنَهُمَا
ﱅ
فَٱعۡبُدۡهُ
ﱆ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﱇ
لِعِبَٰدَتِهِۦۚ
ﱈﱉ
هَلۡ
ﱊ
تَعۡلَمُ
ﱋ
لَهُۥ
ﱌ
سَمِيّٗا
ﱍ
٦٥
ﱎ
Господь небес, земли и того, что между ними! Поклоняйся же Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем (или подобного Ему)?
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