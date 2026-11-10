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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 63
Maryam
63
19:63
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ٦٣
تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّۭا ٦٣
تِلۡكَ
ﳍ
ٱلۡجَنَّةُ
ﳎ
ٱلَّتِي
ﳏ
نُورِثُ
ﳐ
مِنۡ
ﳑ
عِبَادِنَا
ﳒ
مَن
ﳓ
كَانَ
ﳔ
تَقِيّٗا
ﳕ
٦٣
ﳖ
Таков Рай, который Мы отдадим в наследство тем из Наших рабов, которые были богобоязненны.
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