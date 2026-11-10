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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 6
Maryam
6
19:6
يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا ٦
يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّۭا ٦
يَرِثُنِي
ﱬ
وَيَرِثُ
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
ءَالِ
ﱯ
يَعۡقُوبَۖ
ﱰﱱ
وَٱجۡعَلۡهُ
ﱲ
رَبِّ
ﱳ
رَضِيّٗا
ﱴ
٦
ﱵ
который наследует мне и семейству Йакуба (Иакова). И сделай его, Господи, угодником».
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