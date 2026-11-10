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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 52
Maryam
52
19:52
وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ٥٢
وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّۭا ٥٢
وَنَٰدَيۡنَٰهُ
ﱁ
مِن
ﱂ
جَانِبِ
ﱃ
ٱلطُّورِ
ﱄ
ٱلۡأَيۡمَنِ
ﱅ
وَقَرَّبۡنَٰهُ
ﱆ
نَجِيّٗا
ﱇ
٥٢
ﱈ
Мы подали ему глас с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом.
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