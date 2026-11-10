Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 50
Maryam
50
19:50
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ٥٠
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّۭا ٥٠
وَوَهَبۡنَا
ﳑ
لَهُم
ﳒ
مِّن
ﳓ
رَّحۡمَتِنَا
ﳔ
وَجَعَلۡنَا
ﳕ
لَهُمۡ
ﳖ
لِسَانَ
ﳗ
صِدۡقٍ
ﳘ
عَلِيّٗا
ﳙ
٥٠
ﳚ
Мы одарили их из Нашей милости и оставили о них правдивую молву.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.