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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 49
Maryam
49
19:49
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ٤٩
فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا نَبِيًّۭا ٤٩
فَلَمَّا
ﳁ
ٱعۡتَزَلَهُمۡ
ﳂ
وَمَا
ﳃ
يَعۡبُدُونَ
ﳄ
مِن
ﳅ
دُونِ
ﳆ
ٱللَّهِ
ﳇ
وَهَبۡنَا
ﳈ
لَهُۥٓ
ﳉ
إِسۡحَٰقَ
ﳊ
وَيَعۡقُوبَۖ
ﳋﳌ
وَكُلّٗا
ﳍ
جَعَلۡنَا
ﳎ
نَبِيّٗا
ﳏ
٤٩
ﳐ
Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова). Каждого из них Мы сделали пророком.
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