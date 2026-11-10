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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 48
Maryam
48
19:48
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ٤٨
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّۭا ٤٨
وَأَعۡتَزِلُكُمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
تَدۡعُونَ
ﲴ
مِن
ﲵ
دُونِ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
وَأَدۡعُواْ
ﲸ
رَبِّي
ﲹ
عَسَىٰٓ
ﲺ
أَلَّآ
ﲻ
أَكُونَ
ﲼ
بِدُعَآءِ
ﲽ
رَبِّي
ﲾ
شَقِيّٗا
ﲿ
٤٨
ﳀ
Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен».
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