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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 40
Maryam
40
19:40
انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ٤٠
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤٠
إِنَّا
ﱎ
نَحۡنُ
ﱏ
نَرِثُ
ﱐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱑ
وَمَنۡ
ﱒ
عَلَيۡهَا
ﱓ
وَإِلَيۡنَا
ﱔ
يُرۡجَعُونَ
ﱕ
٤٠
ﱖ
Воистину, Мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к Нам!
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