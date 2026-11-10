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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 37
Maryam
37
19:37
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٣٧
فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧
فَٱخۡتَلَفَ
ﳇ
ٱلۡأَحۡزَابُ
ﳈ
مِنۢ
ﳉ
بَيۡنِهِمۡۖ
ﳊﳋ
فَوَيۡلٞ
ﳌ
لِّلَّذِينَ
ﳍ
كَفَرُواْ
ﳎ
مِن
ﳏ
مَّشۡهَدِ
ﳐ
يَوۡمٍ
ﳑ
عَظِيمٍ
ﳒ
٣٧
ﳓ
Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же неверующим, которые встретят Великий день!
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