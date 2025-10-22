فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٣٧ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

После упоминания о подлинных качествах Исы, сына Марьям, в которых невозможно усомниться, Всевышний Аллах поведал о том, что иудеи, христиане и другие заблудшие секты разошлись во мнениях относительно пророка Исы. Одни стали излишне возвеличивать его, а другие - умалять его достоинства. Приверженцы одних еретических воззрений нарекли его Богом. Приверженцы иных взглядов нарекли его Сыном Бога. Третьи решили, что он является ипостасью «святой троицы». А иудеи и им подобные отказались признать его даже Божьим посланником и назвали ее человеком, родившимся в результате прелюбодеяния. Однако все эти воззрения являются ошибочными и порочными, потому что они опираются на сомнительные доводы и упрямое нежелание признать истину. Эти утверждения безосновательны и беспочвенны, а всякий, кто исповедует их, заслуживает самого сурового наказания. Горе же тем, кто отказался уверовать в Аллаха и Его посланников! Горе иудеям и христианам, которые отказались уверовать в святого пророка Ису! Горе им в День воскресения, когда первые и последние поколения людей, а также все обитатели небес и земли будут собраны на ристалище перед своим Творцом! Это будет день чудовищных потрясений и великого ужаса, когда каждое творение получит по заслугам. И тогда прояснится все, что люди совершали всенародно, и все, что они скрывали.