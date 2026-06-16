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Maryam
33
19:33
والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ٣٣
وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
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ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلسَّلَـٰمُ﴾ مِنْ اللَّه ﴿عَلَیَّ یَوۡمَ وُلِدتُّ وَیَوۡمَ أَمُوتُ وَیَوۡمَ أُبۡعَثُ حَیࣰّا ٣٣﴾ يُقَال فِيهِ مَا تقدم في السيد يحيى