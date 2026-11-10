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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 3
Maryam
3
19:3
اذ نادى ربه نداء خفيا ٣
إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّۭا ٣
إِذۡ
ﱉ
نَادَىٰ
ﱊ
رَبَّهُۥ
ﱋ
نِدَآءً
ﱌ
خَفِيّٗا
ﱍ
٣
ﱎ
Вот он воззвал к своему Господу в тайне
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Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.