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Maryam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
ﱭ
ﱮﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
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Она показала на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?».
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العربية
Tafsir Muyassar
فأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليسألوه ويكلموه،
فقالوا منكرين عليها:
كيف نكلم مَن لا يزال في مهده طفلا رضيعًا؟