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Maryam
28
19:28
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
О сестра Харуна (Аарона)! Твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей».
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العربية
Tafsir Muyassar
يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبوك رجل سوء يأتي الفواحش، وما كانت أمك امرأة سوء تأتي البِغاء.