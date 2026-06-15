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Maryam
25
19:25
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
ﳑ
ﳒ
ﳓ
Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٥)
] وه ئهو قهدی دار خورمایه ڕابوهشێنه خورمای تهڕت بۆ دێته خوارهوه (كاتى خورما پێگهیشتن نهبووه).