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Maryam
25
19:25
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
ﳑ
ﳒ
ﳓ
Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَهُزِّیۤ إِلَیۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ كَانَتْ يَابِسَة وَالْبَاء زَائِدَة ﴿تَسَّـٰقَطۡ﴾ أَصْله بِتَاءَيْنِ قُلِبَتْ الثَّانِيَة سِينًا وأدغمت في السين وفي قراءة تركها ﴿عَلَیۡكِ رُطَبࣰا﴾ تَمْيِيز ﴿جَنِیࣰّا ٢٥﴾ صِفَته