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Maryam
22
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
ﲫ ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
Она понесла его (забеременела) и отправилась с ним в отдаленное место.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَحَمَلَتْهُ
] ئهو كاته جبریل فووی كرده ناو ملوانی كراسهكهى یهكسهر به ئیزنی خوای گهوره حهملی بوو [
فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢)
] ڕۆیشت و دووركهوتهوه بۆ شوێنێكی دوور.