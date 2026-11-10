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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Maryam Ая 2
Maryam
2
19:2
ذكر رحمت ربك عبده زكريا ٢
ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ٢
ذِكۡرُ
ﱃ
رَحۡمَتِ
ﱄ
رَبِّكَ
ﱅ
عَبۡدَهُۥ
ﱆ
زَكَرِيَّآ
ﱇ
٢
ﱈ
Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной Его рабу Закарии (Захарии).
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