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Maryam
19
19:19
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
ﲃ
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ﲋ
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Он сказал: «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
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