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Maryam
18
19:18
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨
ﱺ
ﱻ
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ﲀ
ﲁ
ﲂ
Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен».
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العربية
Tafsir Muyassar
قالت مريم له:
إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله.