Войти
Войти
Выберите язык
002

2. Сура Al-Baqarah

Корова

Читайте и слушайте суру Al-Baqarah с переводом, тафсиром, аудиозаписью, пословным толкованием и транслитерацией. Перевод по Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Тафсиры
Уроки
Размышления