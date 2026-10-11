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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 84
Al-Baqarah
84
2:84
واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ٨٤
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٨٤
وَإِذۡ
ﱁ
أَخَذۡنَا
ﱂ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱃ
لَا
ﱄ
تَسۡفِكُونَ
ﱅ
دِمَآءَكُمۡ
ﱆ
وَلَا
ﱇ
تُخۡرِجُونَ
ﱈ
أَنفُسَكُم
ﱉ
مِّن
ﱊ
دِيَٰرِكُمۡ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
أَقۡرَرۡتُمۡ
ﱍ
وَأَنتُمۡ
ﱎ
تَشۡهَدُونَ
ﱏ
٨٤
ﱐ
Вот Я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя об этом.
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