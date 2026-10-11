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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 83
Al-Baqarah
83
2:83
واذ اخذنا ميثاق بني اسراييل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًۭا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذۡ
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أَخَذۡنَا
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مِيثَٰقَ
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بَنِيٓ
ﲪ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲫ
لَا
ﲬ
تَعۡبُدُونَ
ﲭ
إِلَّا
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ٱللَّهَ
ﲯ
وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
ﲰ
إِحۡسَانٗا
ﲱ
وَذِي
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ٱلۡقُرۡبَىٰ
ﲳ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
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وَٱلۡمَسَٰكِينِ
ﲵ
وَقُولُواْ
ﲶ
لِلنَّاسِ
ﲷ
حُسۡنٗا
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وَأَقِيمُواْ
ﲹ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲺ
وَءَاتُواْ
ﲻ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﲾ
إِلَّا
ﲿ
قَلِيلٗا
ﳀ
مِّنكُمۡ
ﳁ
وَأَنتُم
ﳂ
مُّعۡرِضُونَ
ﳃ
٨٣
ﳄ
Вот Мы заключили с сынами Исраила (Израиля) завет о том, что вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам; будете говорить людям прекрасное, совершать намаз и выплачивать закят. Но впоследствии вы отвернулись с отвращением, за исключением немногих.
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