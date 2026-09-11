Tafseer Al-Baghawi Тафсир: Al-Baqarah Ая 81

{بلى} وبل وبلى: حرفا استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. {من كسب سيئة} يعني الشرك. {وأحاطت به خطيئته} قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع، والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه. قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: "هي الشرك يموت عليه". وقيل: السيئة الكبيرة. والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب. قال عكرمة والربيع بن خيثم وقال مجاهد: "هي الذنوب تحيط القلب، كلما أذنب ذنباً ارتفعت (حتى تغشى) القلب وهي الرين". قال الكلبي: "أوبقته ذنوبه، دليله قوله تعالى: {إلا أن يحاط بكم} [66-يوسف] أي تهلكوا". {فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.