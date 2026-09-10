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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Baqarah Ая 76
Al-Baqarah
76
2:76
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
وَإِذَا
ﳆ
لَقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِينَ
ﳈ
ءَامَنُواْ
ﳉ
قَالُوٓاْ
ﳊ
ءَامَنَّا
ﳋ
وَإِذَا
ﳌ
خَلَا
ﳍ
بَعۡضُهُمۡ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
بَعۡضٖ
ﳐ
قَالُوٓاْ
ﳑ
أَتُحَدِّثُونَهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
فَتَحَ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
لِيُحَآجُّوكُم
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
عِندَ
ﳙ
رَبِّكُمۡۚ
ﳚﳛ
أَفَلَا
ﳜ
تَعۡقِلُونَ
ﳝ
٧٦
ﳞ
Когда они встречали верующих, то говорили: «Мы уверовали». Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: «Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли препираться с вами посредством этого перед вашим Господом? Неужели вы не уразумеете этого?».
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Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.